Venezia 78: Mite, presentato il contest di scrittura “Screen in green”. Domani piantumazione di oltre 100 alberi all’isola di Certosa

È stato presentato stamattina al Lido di Venezia, all’hotel Excelsior, nell’ambito della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, “Screen in green”, il contest di scrittura per il cinema e l’audiovisivo dedicato ai giovani talenti tra i 18 e i 30 anni che creino concept originali per cortometraggi, film e serie tv sui temi della transizione ecologica. L’iniziativa è promossa dal ministero della Transizione ecologica (Mite), in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, il premio Solinas, Green Cross, Connect4Climate e World Bank Group. Il bando sarà pubblicato il 22 settembre, in occasione della trentaseiesima edizione del premio Solinas. La proclamazione finale dei vincitori avverrà entro fine anno. Il progetto, finanziato dal Mite, “ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sulle tematiche legate al cambiamento climatico e alla transizione ecologica. Attraverso la produzione audiovisiva e il rafforzamento della padronanza nell’uso degli strumenti di comunicazione digitali – si legge in una nota -, si intende creare una condizione feconda che supporti la nascita di una generazione di talenti e cineasti capaci di utilizzare il mezzo del cinema per costruire un dialogo tra scienza e scienze sociali, tra community engagement e coscienza etica delle problematiche ambientali che stiamo vivendo”.

C’è anche un’altra iniziativa legata a “Venezia 78”. Oltre cento giovani alberi saranno piantati domani all’isola della Certosa, a Venezia, e saranno dedicati agli artisti Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema e ai film vincitori del “Green Drop Award”, il premio di Green Cross Italia alla migliore pellicola sul tema ambientale ogni anno in concorso alla Biennale. Il “Bosco del cinema” è un’iniziativa del ministero della Transizione ecologica in collaborazione con i Carabinieri del raggruppamento Biodiversità.

Il progetto “Bosco del cinema” è nato quest’anno in occasione della “Green Week” organizzata da Green Cross Italia per i dieci anni del “Green Drop Award”, istituito nel 2011 in collaborazione con il Comune di Venezia e ufficialmente riconosciuto dalla Biennale. Gli alberi che verranno piantati appartengono a specie autoctone prodotte da semi selezionati nei Centri nazionali Carabinieri di biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e Peri (Verona).