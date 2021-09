Sostenibilità: Sole 24 ore e Santa Sede, il 22 settembre Forum on line sulle sfide per il futuro

“Forum sostenibilità – La grande sfida per il futuro” è il titolo dell’evento organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la vita e dell’Ambasciata dell’Honduras presso la Santa Sede, che si terrà in diretta streaming mercoledì 22 settembre, a partire dalle ore 14. Nel corso del Forum si parlerà di sostenibilità e parità di genere; innovazione, sostenibilità e green economy come fattori di sviluppo, crescita e competitività delle aziende italiane; ruolo dello sport nelle politiche di sviluppo sostenibile; finanza sostenibile per il rilancio economico; prospettive derivate dalla bioetica globale. All’evento interverranno tra gli altri Virginia Raggi, sindaca di Roma, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Carlo Casalone, officiale della Pontificia Accademia per la vita, Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea, Óscar Rodríguez Maradiaga, arcivescovo metropolita di Tegucicalpa (Honduras) e coordinatore del Consiglio dei cardinali, Giovanni Malagò, presidente del Coni, Alessandra Smerilli, segretario per il settore Fede e sviluppo del Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale.