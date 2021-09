Solidarietà: Genova, una serie di iniziative per ricordare i 90 anni della Fondazione Auxilium

La Fondazione Auxilium di Genova si appresta a celebrare i 90 anni della sua istituzione essendo nata nel 1931, per opera di don Giuseppe Siri, con l’intento di distribuire minestre ad una popolazione impoverita dalla recessione mondiale del 1929. “Un punto di partenza che purtroppo assomiglia a questi nostri giorni in cui la pandemia ha acuito il bisogno alimentare”, si legge sul sito web della Fondazione. “Tra l’inizio e la contemporaneità stanno una infinità di opere, azioni, gesti per il bene comune e una lunga serie di persone che hanno fatto davvero la storia di Auxilium”. Per l’occasione sono stati organizzati alcuni appuntamenti che sono stati pensati, “non per celebrare l’ente”, ma “per farne memoria e traguardare il futuro”. Come spiegano i responsabili, “ciò che ci preme portare all’attenzione di tutti è l’azione ‘culturale’ che Auxilium, prima da sola e poi con la direzione assicurata da Caritas, ha cercato di svolgere per passare dalla mera assistenza e dall’aiuto emergenziale ad uno ‘stare con’ le persone e accompagnarle ad una vita piena”. Il primo appuntamento in programma si svolgerà martedì 28 settembre e vedrà la partecipazione di don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera. Tema dell’incontro sarà “Sempre la solita minestra?”. “Se nel 1931 si parlava di distribuzione di minestre – si legge nella presentazione dell’incontro – ci ritroviamo nel 2021 a fare ancora questi gesti sempre urgenti e numerosi. Cosa è mancato? Quali scelte politiche, quali comportamenti sociali non hanno permesso di cambiare, di porre rimedi? Quali ‘conversioni’ sono necessarie alla società e alle comunità cristiane per rendere finalmente concreta una cultura del noi?”. L’appuntamento successivo si terrà martedì 26 ottobre e sarà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Cristiano Calvi, amministratore delegato di Altromercato, e Maria Pia Bozzo, consigliere comunale dal 1976 al 1993. Si rifletterà sulle povertà che chiamano in causa il nostro tempo e quale impegno viene chiesto ai cattolici. Lunedì 8 novembre sarà una giornata dedicata alla presentazione dei 90 anni di attività di Auxilium alla città. Sarà presente il sindaco di Genova, Marco Bucci. Infine, sabato 13 novembre, nella cattedrale di Genova, si svolgerà una celebrazione eucaristica in concomitanza della V Giornata mondiale dei poveri. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Marco Tasca.