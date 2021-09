Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, “felicità” è la parola chiave della puntata di domani

“Felicità è la parola chiave della puntata di domani di “Sulla Via di Damasco” (di Vito Sidoti), in onda domani, domenica 19 settembre, alle ore 9.10, su Rai Due, con storie di uomini e donne a cui un fatto, una malattia, un incontro ha cambiato la vita. In studio, alla sua prima intervista televisiva, Anna Barbaro, terziaria francescana, medaglia d’argento Triathlon alle Paralimpiadi di Tokyo, che si è cimentata nella sfida più difficile con i muscoli della fede. Non vedente dall’età di 25 anni, ha dimostrato al mondo di essere più forte delle avversità, dei pregiudizi e delle paure. Racconterà l’incontro con la pienezza della vita anche Oliva Marigona, che non si è arresa davanti a molte prove difficili. L’esperienza nella Comunità l’Imprevisto, le è servita a riconoscere il sentiero della felicità. Il programma condotto da Eva Crosetta si conclude con la storia di Davide De Santis, presidente de La Mongolfiera onlus: quel desiderio insopprimibile di felicità si è fatto grido nei suoi momenti di maggiore difficoltà ed ora è diventato fonte di aiuto per tante famiglie con figli disabili. “Il miracolo che noi cerchiamo – così la campionessa – è il progetto che Dio ha su ognuno di noi”. Regia di Marina Gambini.