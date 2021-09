Missioni: Milano, oggi e domani il Congressino del Pime

Oggi e domani, a Milano, si svolge la novantesima edizione del Congressino del Pime, che avrà il suo momento culminante nella messa di domani, alle 10,30 con la consegna del Crocefisso ad alcuni sacerdoti, suore e laici in partenza per l’Asia, l’Africa e l’America Latina.

Quest’anno il Congressino coincide con l’anniversario dell’arrivo dei primi missionari, 170 anni fa, in Papua Nuova Guinea nel cuore dell’Oceania. Così il programma della festa di inizio anno del Pontifico Istituto Missioni Estere di Milano è anche un tributo ai fondatori, alla loro avventura, al patrimonio storico che hanno custodito.

Non solo. L’evento ha come sempre anche una valenza sociale per la città per la quale vuole essere un ritrovarsi sui valori fondanti dello spirito missionario, fra cultura e intrattenimento, per una ripartenza insieme verso un nuovo futuro, nel nome dell’amore fraterno che ha insegnato Gesù.