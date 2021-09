“A Sua Immagine”: nella puntata di oggi tappa a Siena. Domani focus su San Gennaro, patrono di Napoli e della Campania

Continua il viaggio di Lorena Bianchetti nelle più belle città italiane. Nella puntata di oggi “A Sua Immagine” fa tappa a Siena, una città incastonata nel Medioevo, con un centro storico tra i meglio conservati in Europa, tanto da essere riconosciuto dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. La visita di Siena comincia dal duomo, ricco di opere dei più importanti artisti italiani e che conserva un tesoro unico al mondo: il pavimento, secondo la definizione del Vasari, “il più bello… grande e magnifico… che mai fusse stato fatto”. Il percorso prosegue ammirando due capolavori: “La Maestà” di Duccio Da Buoninsegna e “La Maestà” di Simone Martini. Non si può raccontare Siena senza far riferimento al Palio e alla sua piazza: Piazza del Campo. Siena è una città di antichi mestieri, ancora oggi è possibile scorgere i segni di attività produttive del passato. Infine, sosta alla chiesa di San Francesco, che da secoli custodisce più di duecento ostie ancora intatte, segno di un miracolo eucaristico avvenuto nel 1730 e ancora presente.

Lavorare nella “Terra dei fuochi”: don Maurizio Patriciello ritorna a commentare il Vangelo ripartendo da Caivano, la città in cui è parroco, epicentro dell’inquinamento ambientale che da decenni connota negativamente le province di Napoli e Caserta. La vita dei residenti s’intreccia inevitabilmente con le condizioni dell’ambiente e spesso anche con la malattia, compromettendo il lavoro che non è sempre alla portata di tutti, il presente e il futuro di intere generazioni che si ritrovano così a dover affrontare nuove sfide.

Questa domenica appuntamento speciale con “A Sua immagine”. In occasione della festa di San Gennaro, la puntata sarà interamente dedicata al santo patrono di Napoli e della Campania. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno don Maurizio Patriciello e l’attore napoletano Patrizio Rispo.

In collegamento dal duomo di Napoli Paolo Balduzzi racconterà in diretta le solenni celebrazioni che riguardano San Gennaro nel giorno della sua solennità. Mons. Vincenzo de Gregorio, abate prelato della Cappella del Tesoro, le “Parenti di San Gennaro” e i tanti fedeli presenti in duomo, nel rispetto delle norme anti Covid, saranno parte viva della puntata, sempre in dialogo con lo studio.

Sarà anche raccontata la storia di questo martire, come avvenne il suo martirio a Pozzuoli e attraverso la voce di scrittori napoletani si scoprirà anche il rapporto viscerale che lega Gennaro alla città di Napoli.

Come sempre alle 10.55 la linea passa alla santa messa che andrà in onda dalla concattedrale di Irsina (Matera) con la regia di Simone Chiappetta e commento di Elena Bolasco.

Alle 12 appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da piazza San Pietro.