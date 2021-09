Recovery Plan: Bordignon (Forum famiglie Veneto), “serve una rete di sinergie e competenze che renda generativo ed efficace il Pnnr”

Dalla sanità alle pensioni, dall’innovazione alla competitività per le imprese e il lavoro, fino alla scuola, alle politiche di welfare e ancora il rapporto tra il livello dei consumi e la sostenibilità per le famiglie e il Paese. Saranno questi i temi al centro dell’appuntamento che domani, domenica 19 settembre, alle 10.30 in piazza Borsa a Treviso, vedrà protagonisti Giancarlo Blangiardo, presidente dell’Istat, e Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari del Veneto. Bordignon spiega l’intenzione di “portare all’attenzione del grande pubblico un tema strategico e imprescindibile nella definizione di progettualità sostenibili e politiche lungimiranti per le famiglie e per il Paese. Serve un’alleanza per la natalità che coinvolga imprese, parti sociali, Terzo settore e pubblica amministrazione. Una rete di sinergie e competenze che renda generativo ed efficace il Pnnr, soprattutto di fronte all’attuale e drammatico calo demografico che sta minando gli asset strategici per il nostro futuro e per quello dei nostri figli”. Il dibattito, moderato da Eugenio Brentari dell’Università di Brescia, rientra nel programma dell’edizione 2021 di StatisticAll – Festival della statistica e della demografia. Sarà possibile partecipare all’incontro anche da remoto. Per maggiori informazioni, https://www.facebook.com/events/550014116268897 e www.festivalstatistica.it.