Solidarietà: Fondazione Arché, una giornata di festa e riflessioni per celebrare il suo trentesimo anniversario

Per celebrare il suo trentesimo anniversario, Fondazione Arché propone un Arché Live speciale. Oggi CasArché, in via Lessona 70 a Milano, si animerà con una serie di appuntamenti a cui prenderanno parte tanti amici e amiche che ne hanno condiviso la storia di questi trenta anni.

Parteciperanno all’Arché Live amministratori locali, di oggi e di ieri, e politici a partire dalle 11.30, con la moderazione del giornalista dell’inserto Buone Notize del Corriere della Sera Paolo Foschini. A precedere i loro interventi, alle ore 11, prenderà la parola il presidente e fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, con cui in questi trent’anni l’organizzazione ha condiviso il comune impegno contro le mafie e, agli inizi, contro l’Aids. Proprio alle origini, quando Arché, nata nel 1991, era una delle poche realtà in Italia in prima linea contro l’Hiv pediatrico, sarà dedicato il primo momento della giornata dell’Arché Live. Alle 10, infatti, verrà trasmesso “Cuori pensanti”, il docufilm realizzato da Elena Maggioni e Marina Belli che, attraverso le voci e i volti dei protagonisti, racconta il progetto e le prime sfide di Arché. Alla prima visione seguirà il commento di Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano, e di Alessandro Albizzati, direttore dell’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

A chiudere la mattinata di interventi sarà p. Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore di Fondazione Arché, che nel suo discorso guarderà ai trent’anni trascorsi dalla nascita dell’organizzazione e delineerà le prossime sfide e progetti. Alle parole seguirà il pranzo con il taglio di una torta speciale e un pomeriggio di musica e giochi, organizzati per piccoli e grandi.

“L’Arché Live del trentesimo anniversario si svolge a pochi giorni dall’indimenticabile udienza privata con Papa Francesco a cui hanno partecipato le mamme e i bambini delle nostre comunità di Milano e i tanti amici che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno in tutti questi anni”, ricorda p. Bettoni che aggiunge: £È grazie a loro e a tanti altri che presto inizierà a operare anche CasArchè a Roma, inaugurata pochi giorni fa proprio per dare una mano e offrire delle opportunità anche alle donne con bambini in difficoltà della Capitale. Come agli inizi, ma con sfide diverse che riguardano, però, sempre le famiglie più fragili e la cittadinanza solidale, non ci siamo stancati di inventare la speranza. Ogni giorno!”.

La giornata sarà trasmessa live sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione.