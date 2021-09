Diocesi: Crema, oggi un pomeriggio di sensibilizzazione per la custodia del Creato e preghiera ecumenica

Nell’ambito del “Tempo del creato” che quest’anno ha come tema “Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita”, la Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, insieme con quella per la pastorale sociale e del lavoro e la Caritas di Crema, propone oggi pomeriggio un’iniziativa di sensibilizzazione alla cura del Creato, che è la “casa di tutti”.

“I drammatici fenomeni pandemici e i sempre più diffusi e violenti eventi atmosferici hanno reso ancor più evidente la necessità di contrastare il degrado socio-ambientale, puntando a trasformare in profondità gli stili di vita di ognuno, per realizzare – a livello sociale, economico, culturale e istituzionale, individuale e collettivo – quella ‘conversione ecologica’ cui invita il VI capitolo dell’enciclica Laudato si’ e mirata a nuovi modelli di società più sostenibili e inclusivi”, spiega la diocesi.

Per attivare un percorso partecipativo più ampio, sono state contattate realtà impegnate sul fronte della salvaguardia del territorio – Parco del Serio, Legambiente, Fiab, Ecoazioni e la Soic-Squadra operativa di intervento cinofilo afferente al Gruppo di Protezione Civile – che hanno aderito alla proposta, dando un contributo determinante all’organizzazione, mettendo a disposizione le rispettive competenze, strumenti e mezzi.

L’iniziativa è strutturata in due momenti: uno di “azione” ecologica e l’altro di preghiera ecumenica. Il ritrovo è per le ore 15, presso il parcheggio “la Buca” in viale S. Maria. Qui i partecipanti saranno divisi in due gruppi, che effettueranno – rispettando i distanziamenti in vigore – una camminata ecologica di circa 5 chilometri lungo le due sponde del Serio, per poi confluire intorno alle 17 nell’area antistante la Casa di Camperia, in viale S. Maria 14 – a lato del canale Vacchelli che va in sopraelevata a superare il Serio – dove si terrà il momento di preghiera ecumenica, tenuto dal vescovo Daniele Gianotti e dai padri Viorel Flestea della Chiesa greco-cattolica rumena unita con Roma, Mihail Iesianu della Chiesa ortodossa russa, Lucian Munteanu della Chiesa ortodossa romena e il pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista.

In caso di maltempo si terrà solo il momento di preghiera ecumenica, alle ore 17, presso la chiesa delle Villette.