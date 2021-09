Diocesi: Pisa, domani la Giornata del Creato a S. Croce in Fossabanda. A conclusione preghiera ecumenica

Domenica 19 Settembre, dalle ore 16.30, a S. Croce in Fossabanda la diocesi di Pisa vivrà la Giornata del Creato, che ha per tema “Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita”, riprendendo il titolo del Messaggio dei vescovi italiani per la 16ª Giornata nazionale per la custodia del Creato. L’appuntamento si concluderà con un momento di preghiera ecumenica, alle 18.30

“La speranza che ci muove alla cura del bene comune si sposa con un forte senso di urgenza: occorre contrastare, presto ed efficacemente, quel degrado socio-ambientale che si intreccia con i drammatici fenomeni pandemici di questi anni”, si legge in una nota, che aggiunge: “Viviamo un cambiamento d’epoca, se davvero sappiamo leggerne i segni dei tempi. Di qui l’invito a una transizione che trasformi in profondità la nostra forma di vita, per realizzare a molti livelli quella conversione ecologica cui invita il VI capitolo dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”. Si tratta “di riprendere coraggiosamente il cammino, lasciandoci alle spalle una normalità con elementi contraddittori e insostenibili, per ricercare un diverso modo di essere, animato da amore per la terra e per le creature che la abitano. Con tale transizione diamo espressione alla cura per la casa comune e corrispondiamo così all’immagine del Dio che, come un Padre, si prende cura di ognuno”.