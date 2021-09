Diocesi: Verona, domani il vescovo Zenti darà il via all’anno giubilare mariano del santuario di Madonna della Corona

Domani, domenica 19 settembre, il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, darà il via ufficialmente all’anno giubilare mariano del santuario di Madonna della Corona. Nella basilica affacciata sulla Val d’Adige, il vescovo Zenti presiederà la messa e aprirà la porta santa e il cammino giubilare, che si concluderà il 18 settembre 2022. Questo particolare evento nasce dalla ricorrenza dei 500 anni dall’origine del santuario della Corona, che è luogo di silenzio e di meditazione, sospeso tra cielo e terra, celato nel cuore delle rocce del Baldo. Documenti medievali attestano che già intorno all’anno Mille nell’area del Baldo vivevano degli eremiti legati all’abbazia di San Zeno a Verona e che almeno dalla seconda metà del 1200 esistevano un monastero e una cappella dedicata a S. Maria di Montebaldo accessibili attraverso uno stretto e pericoloso sentiero nella roccia. Una pia tradizione collocava la nascita del santuario della Madonna della Corona nel 1522, anno in cui la scultura qui venerata sarebbe stata miracolosamente traslata per intervento angelico dall’isola di Rodi, invasa dall’armata musulmana di Solimano II. Il programma completo delle celebrazioni per l’avvio di questo giubileo straordinario, con preghiere del Rosario, veglie e processioni, ma anche i prossimi appuntamenti (alcuni dei quali saranno trasmessi in diretta su Telepace), le modalità per partecipare e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del santuario di Madonna della Corona.