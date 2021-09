Diocesi: Padova, al via gli appuntamenti dei “Lunedi della missione”. Si parla di Myanmar e Mozambico

Riparte lunedì 20 settembre il ciclo di appuntamenti “Lunedì della missione”, proposti da Centro missionario diocesano di Padova, insieme con Medici con l’Africa-Cuamm e Missionari comboniani (in collaborazione con il Centro missionario diocesano e i Missionari saveriani di Vicenza). Sullo sfondo della proposta 2021-22 c’è l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Da qui il titolo che fa da filo conduttore agli appuntamenti mensili: “Il tempo del noi”. L’appuntamento è alle ore 20.45 sui canali social del Centro missionario diocesano di Padova e del Centro missionario diocesano di Vicenza. In questo primo incontro, dal titolo “Popoli in cammino, ‘nuova frontiera’ missionaria: Mozambico, Myanmar, Italia”, saranno ospiti, in collegamento, Giorgia Ghelfi del Cuamm, dal nord del Mozambico; padre Alessio Crippa, saveriano, dal Myanmar e un membro del Gruppo Rinascita dall’Italia. Sarà l’occasione per dialogare insieme sulle sfide pastorali che interessano i luoghi dove è forte il fenomeno migratorio e dove invece ci si confronta con il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo. I “Lunedì della Missione” offrono uno spazio di informazione e riflessione dando voce a esperienze e testimonianze concrete.