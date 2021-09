Ordo Virginum: domenica il vescovo di Padova consacra le gemelle Anna Lia e Emma Bernar nel duomo di Asiago

Sono gemelle, vivono a Camporovere, nell’Altopiano di Asiago, hanno 58 anni e domenica 19 settembre entreranno a far parte dell’Ordo Virginum, con la consacrazione durante la celebrazione presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, alle 17 nel duomo di Asiago. Sono Anna Lia e Emma Bernar.

Due cammini le hanno portate alla stessa tappa fondamentale per entrambe, raccontano: “È stata l’esperienza condivisa con don Romeo Martello, dopo il suo ritiro dall’ufficio di parroco di Camporovere nel suo ultimo anno di vita, caratterizzato dall’esperienza della malattia. L’abbiamo assistito nella quotidianità, giorno e notte, cercando di sostenerlo affinché potesse svolgere fino in fondo il suo ministero e questa condivisione con lui ci ha permesso di accrescere la nostra fede, di scoprirci desiderose di partecipare con gioia alla santa messa quotidiana e di scoprire la preghiera della liturgia delle ore, come intercessione per le necessità di tutta la Chiesa”. Dopo la morte del sacerdote il desiderio di diventare ministri straordinari della comunione e quindi l’incontro con una consacrata dell’Ordo Virginum. La consacrazione arriva dopo un cammino di quattro anni. Con le gemelle Bernar salgono nella diocesi patavina a otto le appartenenti all’Ordo Virginum, a cui si aggiungeranno altre due donne che saranno consacrate a Padova, in basilica di Santa Giustina il prossimo 7 ottobre.