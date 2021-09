Diocesi: Alghero-Bosa, oggi un incontro su “Transizione ecologica e nuovi stili di vita”

In occasione della Giornata per la custodia del Creato e di tutto il periodo dedicato a questo tema, ma anche in preparazione della Settimana sociale di Taranto a ottobre, stamattina la diocesi di Alghero-Bosa promuove un appuntamento negli spazi di Casa Gioiosa (Parco di Porto Conte)- L’incontro è intitolato “Transizione ecologica e nuovi stili di vita” e a cura dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro, diretto da Tonino Baldino.

Dopo i saluti del presidente del Parco Raimondo Tilloca e delle autorità, il vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, terrà la lectio magistralis. Interverranno il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, Gavino Muntoni, direttore generale del Corpo forestale e ambientale della Provincia di Sassari, Alberto Cosseddu, dottorando in Filosofia e docente del liceo di Pozzomaggiore.