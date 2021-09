Informazione religiosa: Pontificia Università Santa Croce, il 23 e il 28 settembre il seminario “The Church Up Close: Covering Catholicism in the Age of Francis”

La Facoltà di Comunicazione istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce di Roma offre la VII edizione del suo seminario per giornalisti che si occupano d’informazione religiosa, particolarmente focalizzata nella copertura della Chiesa Cattolica. Il seminario, intitolato “The Church Up Close: Covering Catholicism in the Age of Francis”, si svolgerà in due sessioni online gratuite il 23 e il 28 settembre. Questo webinar sostituisce l’edizione del 2020, che non ha potuto svolgersi a causa della situazione pandemica. “The Church Up Close” è condotto in inglese e progettato per giornalisti, anche se questa edizione online è aperta a tutti. Il prossimo seminario, in presenza, si terrà come di consueto la settimana tra il 12 e il 17 settembre 2022. Secondo il presidente del comitato organizzatore, fr. John Wauck, “il seminario è stato ispirato da una serie di lezioni che la nostra Facoltà già offriva annualmente per i ‘vaticanisti’ residenti a Roma. ‘The Church Up Close’ è una versione condensata di un corso fatto a misura per i giornalisti di tutto il mondo”. Fr. Wauck osserva: “Coprire un’istituzione così antica e grande come la Chiesa cattolica è sempre stata un’enorme sfida e nel mondo di oggi, che si restringe, sta diventando sempre più necessario raccontare anche storie locali sulla Chiesa da una prospettiva globale. Il seminario vorrebbe aiutare i giornalisti a farlo”. Il seminario è reso possibile grazie al contributo dell’Our Sunday Visitor Institute, con sede negli Stati Uniti, e dalla collaborazione dell’Iscom, della Iarj (International Association of Religion Journalists) e dell’Aigav (Associazione internazionale dei giornalisti accreditati in Vaticano). Info: http://www.church-communication.net/. Sebbene il seminario sia gratuito, è richiesta l’iscrizione.