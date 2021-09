Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, dal 21 settembre ad Alessano il convegno pastorale “Questione di sguardi”

“Questione di sguardi”. Avrà questo tema il convegno pastorale della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca in programma ad Alessano nelle serate del 21, 22 e 30 settembre prossimi.

Gli appuntamenti, ospitati dalle 19 alle 21 presso l’auditorium Benedetto XVI, sono state pensati per una “ripresa pastorale con arte, creatività e stile sinodale”.

Il primo incontro sarà dedicato a “Sguardi di tenerezza: Un progetto di vita coniugale”, con l’intervento di Alessandro Ruberti, docente di pianoforte e specialista di musica della scuola dell’infanzia di Casarano.

La serata successiva sarà Johnny Dotti, presidente di Welfare Italia Servizi e docente di analisi e gestione di fenomeni sociali complessi all’Università Cattolica di Milano, a parlare di “Sguardi di paternità: L’arte del custodire e del prendersi cura”.

Infine, il 30 settembre “Sguardi di fraternità: Il magistero del vescovo Vito Angiuli” con la presentazione del libro “Vi ho chiamato amici”, per il decimo anniversario dell’ordinazione episcopale, e del libro “Vengo a visitarvi nel nome di Cristo” sulla prima Visita pastorale (2016-2019). Alla serata interverranno mons. Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, il vicario generale mons. Beniamino Nuzzo e don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Angiuli.

Nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, viene precisato, al convegno può partecipare un numero massimo di 200 persone munite di green pass.