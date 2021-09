Diocesi: Pozzuoli, domani l’ordinazione episcopale del vescovo ausiliare eletto, mons. Carlo Villano

Domani, domenica 19 settembre, alle ore 18, in piazza Antonio De Curtis a Monterusciello, nella diocesi di Pozzuoli, si terrà l’ordinazione episcopale di mons. Carlo Villano, nominato il 3 luglio da Papa Francesco vescovo ausiliare di Pozzuoli e titolare della diocesi soppressa di Torres. La solenne celebrazione sarà presieduta da mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli e di Ischia. Mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, e mons. Francesco Marino, vescovo di Nola, saranno conconsacranti.

Mons. Villano, nel suo saluto rivolto alle istituzioni locali e ai fedeli della diocesi, ha condiviso l’importanza del “camminare insieme”, alla base del percorso pastorale portato avanti da mons. Gennaro Pascarella: “Credo fortemente alla realtà di una Chiesa domestica – ha sottolineato mons. Villano -, di una Chiesa ‘in relazione’. Perché bisogna incontrare le persone e fare in modo che le persone s’incontrino tra loro. Inizio il mio cammino nella diocesi di Pozzuoli con la speranza di creare relazioni, incontrare volti e persone con la loro storia, la loro vita e il loro vissuto”.

L’accesso all’area celebrativa sarà possibile con pass. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Canale 21 e in streaming sulle pagine Facebook della diocesi di Pozzuoli e Segni dei tempi.