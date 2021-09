Diocesi: Tortona, il 17 ottobre consacrazione episcopale di mons. Guido Marini. Il 7 novembre ingresso e inizio del ministero

Sarà Papa Francesco a presiedere la consacrazione episcopale di mons. Guido Marini, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie nominato lo scorso 29 agosto dal Santo Padre vescovo di Tortona. La celebrazione si terrà domenica 17 ottobre, alle 9, nella basilica di San Pietro in Vaticano. Mons. Marini farà poi il suo ingresso nella diocesi tortonese domenica 7 novembre, alle 16, prendendo possesso della cattedra di san Marziano come successore di mons. Vittorio Francesco Viola, nominato nel maggio scorso segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Viola, che nei prossimi giorni sarà impegnato in una serie di incontri di commiato dalla diocesi, riceverà il prossimo 1° ottobre il premio “Città di Tortona – Grosso d’oro” per l’anno 2021, riconoscimento attribuitogli dal Comune per “il valore del servizio svolto per la crescita sociale e culturale della comunità locale; l’impegno profuso, sia personalmente che attraverso i propri collaboratori e le istituzioni ecclesiali, per incoraggiare con la sua parola e sostenere concretamente tutti i Tortonesi durante i drammatici mesi della pandemia da Covid-19; il lustro procurato alla città dall’alto incarico pontificio che è stato chiamato a svolgere presso la Curia romana, come segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti”.