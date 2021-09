Cinema: Acec, agli SdC Days tanti eventi in presenza e in streaming

Il programma degli SdC Days dell’Acec (www.saledellacomunita.it) è ricco di appuntamenti “per conoscere e approfondire il mondo della sala cinematografica, chiamata in questi ultimi tempi a fronteggiare una difficile crisi che ne ha rimodulato l’offerta ma ha anche evidenziato ancor di più il fondamentale ruolo di presidio culturale sul territorio: centinaia di spazi – diffusi in ogni parte d’Italia e specialmente nei piccoli centri – che rappresentano un insostituibile punto di incontro, di scambio e di crescita per tutta la comunità”.

Apre il programma il 23 settembre l’anteprima del film “Un figlio” di Mehdi Barsaoui. Il film sarà proiettato in presenza nelle Sale della Comunità aderenti e la proiezione sarà preceduta da un’intervista in esclusiva al regista. Il 24 settembre, dalle 16.30, si terrà il primo degli incontri in programma: si confronteranno sul tema C”inema di qualità, un asset strategico. Come comunicare e valorizzare l’offerta?” Simone Gialdini (direttore generale Anec) Antonio Medici (amministratore delegato Bim Distribuzione), Massimiliano Orfei (amministratore delegato Vision Distribution) e Carmine Imparato (presidenza Fice e programmatore sale Acec Marche). Alle ore 18 al Cinema Teatro Lux di Camisano Vicentino ci sarà la presentazione del bestseller “Senza offendere nessuno” di Giovanni Scifoni, conversa con l’autore Arianna Prevedello (formatrice Acec). Alle 18.30 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini il panel su “Le sale cinematografiche nell’era delle piattaforme digitali” ci saranno Gianluca Guzzo (amministratore delegato e co-fondatore di Mymovies), Gabriele D’Andrea (direttore Marketing Lucky Red), Sergio Oliva (responsabile della programmazione del nuovo Anteo Palazzo Del Cinema), Stefano Tonini (vice-presidente Acec Emilia Romagna), Francesco Giraldo (segretario generale Acec) e Tiziana Vox (responsabile progetti Acec). In questa occasione verrà anche presentata la rassegna cinematografica “Oltre la notte”, in collaborazione con Mymovies.

La serata del 24 settembre offrirà tre spettacoli teatrali: alle 21 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini “Giobbe” con Roberto Anglisani; alle 21.30 al Cinema Teatro Lux di Camisano Vicentino “Anche i santi hanno i brufoli” è il titolo dello spettacolo di Giovanni Scifoni; “Una Passione”, alle 21.30, va in scena al Cinema Teatro Nuovo di Magenta.

Sabato 25 settembre, alle 9.30 infatti dal Cinema Teatro Nuovo di Magenta Filippo Celata, Michele Casula, Bruno Zambardino, Francesco Giraldo discuteranno di “Sale della Comunità e territorio. Un’analisi geocartografica”.

A seguire, intorno alle 10.30, sempre da Magenta “Il teatro costruisce comunità l’incontro sullo spettacolo dal vivo” con Fabrizio Fiaschini, Giacomo Poretti, Gabriele Allevi e Angelo Chirico. A tirare le fila degli SdC Days saranno don Gianluca Bernardini (presidente Acec), Vincenzo Corrado (direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Cei), Ruggero Eugeni (professore di Semiotica dei media all’Università Cattolica di Milano) e Mariapia Veladiano (scrittrice) che dal Cineteatro Cagnola di Urgnano, alle 11.30, saranno i protagonisti dell’ultimo incontro dal titolo “Il senso della Sala della Comunità in una Chiesa in uscita”.