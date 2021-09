Coronavirus Covid-19: Trapani, dopo sanificazione riapre oggi e domani la chiesa di San Giovanni Battista per le messe del sabato e della domenica

Per venire incontro alle esigenze dei fedeli, la curia vescovile di Trapani ha stabilito di riaprire al culto per le celebrazioni festive la chiesa di San Giovanni Battista a Trapani. Oggi e domani, grazie alla collaborazione di alcuni presbiteri, si terranno le celebrazioni eucaristiche con gli orari consueti della parrocchia: oggi pomeriggio alle 17.30 e domani alle 9.30 e alle 19.

La chiesa era stata chiusa in seguito alla riscontrata positività del parroco, don Nicola Stellino, e di alcuni collaboratori e subito sanificata da una ditta specializzata. In seguito all’accertamento della negatività dei collaboratori Caritas si è anche riaperto il centro per la distribuzione degli alimenti. Le condizioni salute di don Stellino, che è vaccinato con doppia dose, sono stabili: sta bene e sta vivendo la quarantena presso la canonica.