Diocesi: Fermo, sabato 25 un seminario su ricostruzione ed ecosostenibilità

“‘Ripara la mia casa’. Per una ricostruzione sostenibile, sicura, connessa”. È questo il titolo scelto dall’arcidiocesi di Fermo per un seminario in programma sabato 25 settembre sui temi della ricostruzione ed ecosostenibilità. L’evento, promosso dall’Ufficio tecnico diocesano e l’Ufficio diocesano beni culturali, si svolgerà presso l’auditorium “Gennaro Franceschetti” del Seminario di Fermo, dalle 9.30 alle 13.

Sarà una mattinata durante la quale, a partire dalle indicazioni espresse da Papa Francesco nella Laudato si’ sulla cura della casa comune, si potranno approfondire le tematiche della ricostruzione ecosostenibile, conoscere i protocolli in materia e confrontarsi con alcune progettazioni già concluse e certificate, sia per l’edilizia di culto sia per l’edilizia privata.

Interverranno al convegno mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo; Marco Mari, presidente di Gbc Italia ed esperto della struttura del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione sisma 2016; Anna Laura Pisello, ricercatrice dell’Università di Perugia; Alessandro Bozzetti dello Studio Croci di Roma; Cristiano Ferrari di Binario Lab srl di Ferrara

Le conclusioni saranno affidate a don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana.