Diocesi: Piacenza-Bobbio, incontri ecumenici per il Tempo del Creato

La diocesi di Piacenza-Bobbio, la chiesa evangelica metodista di Piacenza-Cremona, la chiesa ortodossa romena e la chiesa ortodossa macedone organizzano tre incontri nell’ambito della Giornata della salvaguardia del Creato. Il primo è in programma mercoledì 22 settembre, alle ore 21, al centro “Il Samaritano” di via Giordani a Piacenza (accesso in presenza con Green pass, diretta streaming su YouTube “PiacenzaDiocesiTv” e Facebook “PiacenzaCreato”). La serata è sul tema “La transizione ecologica per la cura della vita” e vedrà gli interventi del teologo Simone Morandini e di Paolo Cacciari, moderati da Marco Mazzoli, docente di Economia politica all’Università di Genova.

Lunedì 28 settembre alle ore 21 al “Samaritano” tavola rotonda sui temi che saranno al centro della Settimana sociale di Taranto: “Il pianeta che speriamo – ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso”. Modera Paolo Rizzi, docente di economia.

Domenica 3 ottobre, alle 15.50, con partenza dalla chiesa evangelica metodista di via San Giuliano, camminata a tappe con momenti di preghiera e festa. Alle ore 17 festa conclusiva nel campo di via San Sepolcro.