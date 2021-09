Diocesi: Rossano-Cariati, il 21 settembre evento nel Monastero di Sant’Agostino per la Giornata del creato

“Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio”. È questo il tema scelto per valorizzare la Giornata del creato, che nella diocesi di Rossano-Cariati sarà celebrata martedì 21 settembre, a partire dalle ore 16, e verrà ospitata nel Monastero di Sant’Agostino, a Corigliano Rossano. “Questo luogo – spiega una nota della diocesi -, scelto per ricordare la bellezza del grande dono che Dio ci ha fatto, è il simbolo di come l’uomo può deturpare la natura, essendo stato minacciato da uno degli incendi maggiormente distruttivi di questa estate e che ha martoriato i nostri territori. Ma proprio dal Monastero di Sant’Agostino è stato lanciato un messaggio di speranza dinanzi a tanta distruzione, con il progetto in cui il creato sarà visibile in tutta la sua bellezza: il ‘Giardino dell’essenziale'”. Questo il programma della Giornata: alle ore 16, “Una casa per tutti – L’amicizia sociale e l’accoglienza”; alle ore 16,30 “Il tempo del Creato 2021”, con saluti di Tina De Rosis, direttore della pastorale sociale e del lavoro (Psl), e preghiera introduttiva a cura di don Massimo Alato, assistente spirituale Psl, poi spazio a una testimonianza dei vigili del fuoco su “L’amicizia sociale e il rispetto del creato”. Alle ore 16,50 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise; alle ore 17,30 la piantumazione e benedizione dell’albero di ulivo bianco (Leucocarpa) donato dall’Istituto tecnico agrario e da Coldiretti, con i saluti di Giuseppe Geraci, delegato Coldiretti Calabria, e del dirigente dell’Istituto tecnico agrario Pina De Martino. Infine, alle 17,40 la preghiera del Tempo del Creato a cura delle monache agostiniane.