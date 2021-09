Coronavirus Covid-19: Iss, da inizio epidemia al 15 settembre “741.356 casi confermati e 33 decessi nella popolazione 0-19 anni”

“Dall’inizio dell’epidemia alle ore 12 del 15 settembre 2021, sono stati riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 741.356 casi confermati di Covid-19 e 33 decessi nella popolazione 0-19 anni”. C’è anche un focus sull’età scolare nel Bollettino di sorveglianza integrata sul Covid-19 pubblicato sul sito di Epicentro dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Durante il periodo 30 agosto-12 settembre 2021 “sono stati diagnosticati e segnalati 17.312 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 190 ospedalizzati, 2 ricoverati in terapia intensiva e nessun deceduto (i valori riportati non includono le persone ospedalizzate, ricoverate in terapia intensiva e decedute diagnosticate prima del 30 agosto)”. Nelle due settimane precedenti (16-29 agosto 2021) “erano stati diagnosticati 22.843 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 297 ospedalizzato, 4 ricoverati in terapia intensiva e 0 decessi”.