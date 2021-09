Diocesi: Monreale, lunedì 27 settembre una giornata di studio sul restauro del Crocifisso del duomo

Lunedì 27 settembre, alle 17, nella basilica-cattedrale di Monreale si celebrerà una giornata di studio in occasione del restauro del monumentale Crocifisso ligneo del duomo della fine del XVI secolo. Il restauro è iniziato nel 2017. “La giornata di studio – si legge in una nota della diocesi – ha come obiettivo quello di raccontare il mecenatismo artistico di Ludovico II De Torres che, grazie ai suoi contatti romani, volle accompagnare i suoi cambiamenti ecclesiali con una committenza che guardasse alle maestranze dell’Urbe, sottolineando la sua adesione alla Riforma cattolica indicata dal Concilio di Trent”o.

Sarà Maurizio Vitella (Università di Palermo) a far vedere questo “Vescovo della Riforma cattolica”, mentre Andrea Bacchi (Fondazione Federico Zeri – Università di Bologna) parlerà di “Un bellissimo e grandissimo Crocefisso di legno, venuto da Roma”. Sarà Fernando Loffredo (State University of New York at Stony Brook) a illustrare le scoperte su “Il San Giovanni Battista – Torres e la grande scultura romana a cavallo tra i due secoli”. Sulla stessa scia che collega Roma a Monreale sarà l’intervento di Tancredi Farina (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo), che collocherà la “Scultura romana a Monreale” esplicitando quella che fu la committenza di Ludovico II de Torres per la cappella di San Castrense.

Interverranno alla giornata mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Sicilia, la direttrice del Museo diocesano di Monreale, Maria Concetta Di Natale. Coordinerà i lavori don Nicola Gaglio, arciprete parroco della cattedrale di Monreale.