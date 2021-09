Papa Francesco: alla diocesi di Roma, “i poveri e i mendicanti sono parte del Sinodo”

“I poveri, i dimenticati, i mendicanti sono parte della Chiesa, sono parte del Sinodo”: lo ha affermato oggi Papa Francesco ricevendo in udienza i fedeli della diocesi di Roma, che stanno per iniziare il processo sinodale diocesano, dal titolo “Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”. Sono previste tre fasi, che si svolgeranno tra ottobre 2021 e ottobre 2023. “Se non li chiami al Sinodo – ha precisato a braccio il Papa – vai da loro per sentire cosa ti dicono, anche gli insulti. Il Sinodo è tutto, anche dialogare sulle nostre miserie, sulle miserie che ho io, che hanno i vescovi ausiliari, i preti, i laici, chi appartiene alle associazioni”. Il Papa ha invitato a prendere la parte “dei miserabili, degli scartati della società”, ad “avere orecchi, ascoltare” per “sentire la voce di Dio, cogliere la sua presenza, intercettare il suo passaggio e soffio di vita” e a far uscire durante il dialogo sinodale “le nostre miserie, senza giustificarsi. Non abbiate paura!”.