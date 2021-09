Cultura: Museo Cappuccini di Genova e Fraternità di San Barnaba, al via a ottobre il percorso “Frà 5 sensi”

“Creare un percorso dove il visitatore possa vivere un’esperienza di arricchimento culturale e di benessere interiore”. È la nuova proposta del Museo dei Cappuccini di Genova e della Fraternità di San Barnaba che prenderà il via dal 9 ottobre. “Vogliamo proporre l’idea di un ‘museo vivo’, offrendo un percorso che rigeneri i sensi attraverso la contemplazione della bellezza e della natura”, spiegano i responsabili sottolineando che quanto i visitatori possono abitualmente vedere nel Museo dei Cappuccini “si tramuterà in esperienza viva all’interno del nostro convento di San Barnaba, sulle alture di Genova”. Oggi più che mai, aggiungono, “si sente il desiderio di ricominciare, di tornare a contatto con la natura e soprattutto d’incontrarsi per condividere nuove esperienze insieme”. Da questa idea è nata la collaborazione tra il Museo dei Cappuccini e la Fraternità di San Barnaba per offrire un “museo diffuso” utilizzando luoghi in cui “la comunità possa sentirsi parte integrante della storia locale e vicina al carisma dei frati Cappuccini”. Grazie all’iniziativa denominata “Frà 5 sensi”, il pubblico “sarà accompagnato in ambienti conventuali dall’indescrivibile bellezza e i partecipanti potranno fruire di una visita che si articola in nove momenti con cinque tappe sensoriali: si toccherà con mano la povertà cappuccina; si ascolterà il suono del silenzio; si annuserà la natura nel ‘giardino dei semplici’; percepiremo l’essenza degli spazi, guardando la bellezza e toccando lo spirito, e gusteremo letteralmente ‘ciò che passa il convento’. Insomma, si potrà avere un momento di pace in un luogo dal sapore cappuccino”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.bccgenova.it dal quale è accessibile anche il trailer consultabile anche direttamente all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=WzMusCbxTTM. Per le prenotazioni è necessario rivolgersi al Museo dei Cappuccini di Genova telefonando al numero 010.8592759 o inviare un messaggio tramite email all’indirizzo: info@bccgenova.org.