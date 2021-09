Religiosi: Fondaz. San Francesco di Paola, una tavola rotonda sui “Pensatori Minimi nella prima modernità filosofica e scientifica”

Continua l’opera di ricerca e divulgazione sulle personalità eminenti dell’Ordine dei Minimi da parte della Fondazione San Francesco di Paola. “Pensatori Minimi nella prima modernità filosofica e scientifica” è il titolo della tavola rotonda che si terrà presso la sala convegni del santuario di Paola, il 22 settembre, a partire dalle ore 9.30. Tale incontro si pone come prosieguo del precedente convegno realizzato nel 2019 e ha come scopo – si legge in una nota – la diffusione delle opere e del pensiero di insigni pensatori che per il loro impegno e amore per la ricerca e per la cultura si sono distinti nel campo filosofico, teologico, matematico. Il seminario di studi sarà introdotto dai saluti del ministro provinciale e presidente della Fondazione, p. Francesco Trebisonda. Nel corso della sezione mattutina il convegno sarà dedicato alla figura di Marin Mersenne (1588-1648), teologo, filosofo e amico di Pascal e Cartesio. Ne parleranno Domenico Bosco dell’Università Cattolica di Milano (“Verità delle scienze e verità della fede. Marin Mersenne e l’apologetica del suo tempo”); seguirà l’intervento di Claudio Buccolini del Cnr Iliesi (“Mersenne: la ‘misura’ delle passioni”) e di Leonardo Messinese della Pontificia Università Lateranense (“Mersenne objecteur di Descartes”). Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con una sezione dedicata a Jean-François Niceron (1613-1646), scienziato francese, che ha operato nel convento dei Minimi a Trinità dei Monti a Roma, e a Emmanuel Maignan (1601- 1676), filosofo e teologo. Interverranno Agostino De Rosa dell’Università di Iuav di Venezia (“Il pensiero configurativo di Jean-François Niceron, tra sperimentazione prospettica e riflessione filosofica”), Luca Parisoli dell’Università della Calabria (“Matematica e ontologia: vicende dell’infinito in Maignan”), Jean-Robert Armogathe della Ephe-Sorbonne di Parigi (“Maignan, Saguens e la spiegazione fisica dell’Eucaristia. Nuovi documenti dall’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede”). A moderare il seminario Carmela Maria Spadaro dell’Università Federico II di Napoli.