Coronavirus Covid-19: Iss, “la percentuale di casi diagnosticati fra gli operatori sanitari da inizio luglio in leggero aumento rispetto al resto della popolazione”

“Durante il periodo 30 agosto-12 settembre 2021 sono stati diagnosticati e segnalati 71.163 nuovi casi” di Covid-19, “di cui 176 deceduti (tale valore non include le persone decedute nel periodo con una diagnosi antecedente al 30 agosto)”. Lo chiarisce il Bollettino di sorveglianza integrata sul Covid-19 pubblicato sul sito di Epicentro e rilanciato oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss), con un tweet.

“Il 37,9% dei casi di Covid-19 segnalati in Italia nel periodo 30 agosto- 12 settembre 2021 è stato sottoposto ad accertamento diagnostico a causa della presenza di sintomi. Nelle ultime due settimane, la percentuale di casi di Covid-19 autoctoni è stabile (80,1% vs 79,4% riportati fra il 23 agosto e il 5 settembre 2021); anche la percentuale di casi di Covid-19 importati dall’estero è stabile (3,4% vs 3,9% riportati fra il 23 agosto e il 5 settembre 2021)”, si legge nel Bollettino.

“Il 14,3% dei casi segnalati nelle ultime due settimane è di sesso maschile e di età compresa tra 10 e 29 anni, mentre la percentuale di femmine nella stessa fascia di età è pari a circa il 13%. In totale, nel periodo 30 agosto-12 settembre 2021 il 50,7% dei casi di Covid-19 segnalati sono stati diagnosticati nelle femmine”, precisa il documento. I casi di Covid-19 rilevati in persone con età superiore a 60 anni “sono stabili rispetto alla settimana precedente. Stabile anche l’età mediana (36 anni, range 0-107aa)”.

Il Bollettino analizza anche “l’andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari”, osservando “un lieve aumento dei casi ad inizio luglio in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione. La percentuale di casi diagnosticati fra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione risulta essere in leggero aumento da inizio luglio 2021, ma stabilmente sotto il 0.02% da inizio febbraio 2021”.

#covid19 🦠La percentuale di casi diagnosticati fra gli operatori sanitari 👩‍⚕️rispetto al resto della popolazione è in leggero aumento da inizio luglio 2021, ma stabilmente sotto il 0.02% da inizio febbraio 2021. Leggi il report esteso ↔️https://t.co/1vDZsx6tzO pic.twitter.com/N5E3YKHlWF — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) September 18, 2021