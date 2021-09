Diocesi: Spoleto-Norcia, stasera mons. Boccardo ordina diaconi due seminaristi

Stasera, alle ore 18.30, nella basilica cattedrale di Spoleto mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, ordinerà diaconi i seminaristi Salvatore Ficarra e Luca Gentili. La celebrazione si potrà seguire anche in diretta streaming sui canali social della diocesi (Facebook: “SpoletoNorcia”; YouTube: “Archidiocesi Spoleto Norcia”).

Salvatore è nato a Mazzarino (in provincia di Caltanissetta) il 27 ottobre 1994; con la famiglia si è trasferito Spoleto quando aveva 12 anni. Consegue la maturità presso l’Istituto alberghiero di Spoleto e nel 2015, dopo un percorso di vita cristiana nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Spoleto, entra in Seminario. Luca è nato il 30 gennaio 1991 ed è originario di Pigge di Trevi. Dopo la maturità scientifica conseguita Foligno, si laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Perugia. Entra in Seminario nel 2015, dopo un percorso di vita cristiana nelle parrocchie del trevano.

“La nascita di vocazioni al presbiterato – sottolinea l’arcivescovo Boccardo – manifesta la vitalità della nostra Chiesa. Vorrei che l’esempio di questi giovani fosse generosamente seguito da altri loro coetanei: il nostro territorio ha bisogno urgente di testimoni gioiosi del Vangelo e di pastori credibili che accompagnino il cammino quotidiano del popolo cristiano”.