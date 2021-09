Diocesi: Verona, domenica 26 settembre il Meeting degli adolescenti

Domenica 26 settembre, dalle 9 alle 16, torna, nella diocesi di Verona, il tradizionale appuntamento con il Meeting degli adolescenti. Si tratta del “più grande raduno di adolescenti e giovani provenienti da tutta la provincia di Verona e da alcune parrocchie del Lago Bresciano. Nato in origine come momento di ritrovo dopo le esperienze e i campi estivi, è divenuto col passare degli anni anche l’evento che inaugura e lancia il nuovo anno pastorale”. Data l’impossibilità di organizzare un raduno unitario, anche quest’anno il Centro di pastorale adolescenti e giovani (Cpag) propone un’attività da svolgere nelle parrocchie e nelle unità pastorali.

La dimensione diocesana dell’evento sarà garantita da un collegamento in diretta (sul canale YouTube del Cpag) con gli organizzatori, che proporranno i consueti contenuti che alternano catechesi, provocazioni, preghiera e intrattenimento. Tra le ore 9 e le 11 ci sarà una diretta streaming interattiva, sia attraverso un’alternanza vivace di contenuti, sia attraverso un coinvolgimento diretto dei ragazzi mediante votazioni live, richieste di commenti e altri interventi sui social. Ogni ragazzo potrà interagire con il proprio smartphone. Tra le 11 e le 14 messa in parrocchia e pranzo. Dalle 14 alle 16 i ragazzi saranno invitati a giocare simultaneamente nelle proprie parrocchie, sfidandosi a distanza con i loro coetanei sparsi per la diocesi. Ci sarà anche in questo caso la diretta che servirà da linea guida per la scansione delle tempistiche, mentre i giochi (già stabiliti) saranno svolti da ciascun gruppo con l’aiuto degli animatori, con l’utilizzo del materiale fornito al momento dell’iscrizione.