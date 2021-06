Terzo settore: un diploma per dirigenti di Enti promosso da Università Pontificia Salesiana, Salesiani per il Sociale e Forum nazionale

Un corso di alta formazione per dirigenti di Enti del Terzo settore. È la proposta offerta dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, attraverso l’Istituto di Metodologia pedagogica, in collaborazione con l’associazione Salesiani per il Sociale Aps e il Forum nazionale del Terzo settore.

“Il riassetto del comparto del Terzo settore impone un aggiornamento nella gestione e nel coordinamento di questi Enti che sono appunto coinvolti in una grande stagione di cambiamenti”, viene osservato in una nota dell’Università Pontificia Salesiana, nella quale si spiega che “il percorso universitario intende quindi formare i dirigenti del Terzo settore affinché siano in grado di rispondere ai bisogni sociali, culturali e individuali, di valorizzare la mission della propria organizzazione e di assumere decisioni per il bene delle comunità nelle quali operano”.

“Nell’insieme della proposta formativa e culturale della nostra Istituzione, che ha come punto di riferimento fondamentale l’educazione e l’attenzione al mondo giovanile – commenta il rettore dell’Università Pontificia Salesiana, Mauro Mantovani –, questo corso assume un grande rilievo per la sua capacità di rispondere ad un’esigenza evidente della nostra società, favorendo il rapporto virtuoso tra identità e valori di riferimento, aspetti professionalizzanti e specifiche competenze tecniche di cui c’è sempre più bisogno per assolvere pienamente alla missione propria di ogni Ente del Terzo settore: operare in vista del bene comune e della fraternità e amicizia sociale”.

Per don Roberto Dal Molin, presidente di Salesiani per il Sociale Aps, “in un momento storico in cui il Terzo settore è chiamato a dare risposte nuove nel sociale, ad avere la capacità di leggere bisogni, necessità che cambiano di continuo, come Salesiani in Italia abbiamo voluto promuovere un percorso formativo di alto livello per dirigenti degli enti del Terzo settore. Crediamo che la formazione sia il punto cardine per riuscire a vincere la sfida nel sociale”. “Il Terzo settore – sottolinea Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale – è l’unico che ha registrato, dal 2008 ad oggi – prima della crisi del Coronovirus – una costante crescita in termini numerici ed economici, tanto da essere interessato da una riforma che ha l’obiettivo di ridisegnarne il perimetro e riconfigurarne il quadro normativo”. “Crediamo che in questo momento – aggiunge – sia di grande importanza investire sulla formazione dei soggetti interessati da questa riforma, perché siano in grado di gestire con competenza le proprie organizzazioni e di risponde-re ai nuovi bisogni emergenti nelle comunità”.