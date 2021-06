Parchi culturali: De Finibus Terrae, il vescovo Angiuli consegnerà a 24 sindaci pugliesi la bandiera “Città della pace”

Il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, consegnerà a 24 sindaci pugliesi la bandiera “Città della pace”. La cerimonia si svolgerà, mercoledì 23 giugno, a Leuca sul piazzale della basilica Santa Maria De Finibus Terrae, recependo il protocollo firmato dal parco culturale ecclesiale De Finibus Terrae con Anci Puglia nel 2019.

L’evento si svolgerà alla presenza di don Stefano Ancora, presidente del Pce “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, di don Gionatan De Marco, direttore del Pce “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” e di Domenico Vitto, presidente Anci Puglia. Il programma dell’iniziativa prevede alle 18.30 la cerimonia della consegna della bandiera “Città della pace” ai 24 sindaci. Alle 19, in collaborazione con l’associazione Narrazioni per il “Festival Armonia Narrazioni in Terra d’Otranto” sarà possibile seguire un momento di riflessione con l’autore francese Daniel Pennac. La bandiera “Città della pace” è segno visibile di un impegno costante delle amministrazioni comunali e delle città aderenti a promuovere e vivere l’etica della convivialità e della legalità. Esponendola nelle residenze municipali, ricorderà l’impegno a promuovere durante l’anno dei momenti di partecipazione e di riflessione, soprattutto delle giovani generazioni sui temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato, temi generatori dell’evento internazionale di “Carta di Leuca” di cui l’evento del prossimo 23 giugno si propone come preludio.