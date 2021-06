Festival biblico: Vittorio Veneto, nel prossimo fine settimana in programma 15 eventi

Per il quinto anno consecutivo la diocesi di Vittorio Veneto ospiterà gli eventi del Festival Biblico. Sono 15 quelli in programma, tutti collocati nel fine settimana che va dal 25 al 27 giugno.

“Una delle novità più grandi dell’edizione di quest’anno – spiega una nota – è aver concentrato tutti gli eventi a Ceneda, attorno alla piazza del Duomo. A Vittorio Veneto non ci saranno solo incontri e dialoghi tra relatori, ma anche spettacoli teatrali, musica, passeggiate letterarie, visite a musei, letture accompagnate da brani musicali”.

Il tema di quest’anno è ispirato all’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco. Per i promotori, “la citazione biblica scelta – ‘Siete tutti fratelli’ – suona sia come un dato di fatto sia come un auspicio urgente e sofferto. In tutte le sedi del Festival si svilupperà lo stesso tema, quello della fratellanza, e nella sede di Vittorio Veneto, insieme all’impronta biblica, emergerà anche il carattere filosofico, interculturale e interreligioso della tematica della fratellanza, grazie alla sensibilità dei vari ospiti che vi parteciperanno”.

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione.