Laudato si’: Montefiascone (Vt), il I Festival dell’ecologia integrale. Tra gli ospiti, il card. Parolin

Si apre giovedì 24 giugno a Montefiascone (Vt) la prima edizione del Festival dell’ecologia integrale, promosso dall’associazione “Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale”, presieduta da mons. Fabio Fabene, segretario della Congregazione delle Cause dei Santi. “Nel creato tutto è in relazione: ritrovare i legami” è il titolo della kermesse, che propone fino al 27 giugno incontri, proiezioni, tavole rotonde e concerti su temi legati alla Laudato si’. “Il tema scaturisce dalla meditazione di Papa Francesco del 27 marzo 2020, in cui ricorda come l’inizio della pandemia sia stata una ‘tempesta inaspettata e furiosa che ha smascherato la nostra vulnerabilità’, lasciando scoperte le false sicurezze su cui l’essere umano ha fondato le proprie priorità, abbandonando in modo colpevole ciò che realmente alimenta la vita della persona e della comunità”, spiegano gli organizzatori. Nella prima giornata, è prevista una lectio magistralis del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. “Cultura dell’incontro e dell’amicizia sociale” è invece il tema di una tavola rotonda in programma venerdì 25, con la biblista Rosanna Virgili, l’economista suor Alessandra Smerilli, Fabio Pasqualetti dell’Ups e Stefano Semplici di Tor Vergata. Sabato 26, alle 21, sarà conferito il premio “Custode della casa comune” e domenica 27 la messa conclusiva nella concattedrale di Santa Margherita sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai Uno. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del Comune di Montefiascone, oltre a vari partner commerciali.

