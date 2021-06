Diocesi: Fermo, a luglio torna la rassegna “Teatro sul sagrato”

Torna anche quest’anno la rassegna “Teatro sul sagrato” promossa dall’arcidiocesi di Fermo. La XXIII edizione, sul tema del viaggio, si aprirà con una novità rispetto al passato: il primo spettacolo, in programma venerdì 2 luglio, si terrà infatti non a Fermo ma presso la Rocca Tiepolo, sul retro della chiesa di San Giorgio a Porto San Giorgio.

In scena “La ballata del vecchio marinaio”, di Samuel T. Coleridge, con Stefano De Bernardin, Stefano Tosoni e le musiche di Daniele Astorri, che – spiega una nota – “farà da apripista non solo alla rassegna ma anche alla possibilità di diffondere questa proposta culturale in tutto il territorio della diocesi”. Le altre tre rappresentazioni si svolgeranno, come di consueto, sul sagrato della cattedrale fermana. Il 9 luglio verrà proposto “L’amor che move il sole e l’altre stelle” con Viviana De Marco, Francesco di Ludovico e Giorgia de Matteis che propone un viaggio in compagnia di Dante Alighieri. Il Sommo Poeta sarà anche l’ispirazione del terzo spettacolo, venerdì 16 luglio, con “Il fare Dante”, una lettura tra azione civile e passione poetica proposta da quartetto d’archi composto da Ta Nèa, M. Cristina Domenella, Teresa e Gloria Belvederesi. Chiuderà la rassegna, venerdì 23 luglio, “San Giuseppe, l’uomo saggio, il giusto, l’ombra del padre”: un testo di Adolfo Leoni da lui narrato insieme a Paolo Rossi, con le musiche del quartetto Ta Nèa.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15; informazioni su www.fermodiocesi.it.