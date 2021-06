Migranti: campagna “Io accolgo”, 10 proposte per un “nuovo Patto europeo” e flash mob domani a Roma

In Italia vivono 208mila rifugiati e sfollati, 3 ogni 1.000 abitanti, spesso costretti all’invisibilità. La campagna “Io accolgo”, i suoi comitati territoriali, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che si è celebrata ieri, 20 giugno, consegneranno alle autorità istituzionali di molte città – prefetti, sindaci, assessori, parlamentari – il nuovo Patto europeo per i diritti e l’accoglienza: 10 proposte per favorire gli ingressi legali in Italia, fermare le morti nel Mediterraneo e sulla rotta balcanica, garantire il diritto d’asilo e un’accoglienza dignitosa, promuovere forme di cooperazione con Paesi terzi per garantire accessi legali a chi intende emigrare, combattere realmente i traffici connessi agli ingressi illegali. A Milano, il comitato locale, oltre a consegnare il decalogo, ha organizzato un evento collettivo virtuale, che può essere replicato in altre città. L’invito è a realizzare una barchetta di carta che riporta sul fianco la scritta “IoAccolgo” e la città di appartenenza. Si chiede poi di fare una foto, un selfie o un breve video con la barchetta da postare sui propri social. Tutti i post raccolti andranno a creare un video collettivo. A Roma l’appuntamento è alle 12 di domani, martedì 22 giugno, davanti a Montecitorio, dove si terrà un flash mob e si consegnerà il decalogo ai parlamentari. Sarà l’occasione per spiegare, in una conferenza stampa in piazza, la storia di Io accolgo, chi ne fa parte e con che obiettivi, oltre a illustrare i 10 punti del Patto. Tutte le iniziative sono pubblicate sul sito ioaccolgo.it. La campagna “Io accolgo” nasce nel 2018 su iniziativa di un ampio fronte di organizzazioni della società civile, enti e sindacati per dare una risposta forte e unitaria alle politiche sempre più restrittive (come i decreti sicurezza) adottate dal governo e dal parlamento italiani nei confronti di richiedenti asilo e migranti.