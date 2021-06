Diocesi: Caritas Molfetta, il 24 giugno la presentazione del progetto “Presidio 4.0”

Si svolgerà, giovedì 24 giugno, alle 17.30, la presentazione online del progetto “Presidio 4.0” della Caritas diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L’obiettivo è quello di condividere alcune riflessioni sulla presenza dei lavoratori migranti nel settore agricolo.

Il territorio diocesano infatti è interessato dalla massiccia presenza di numerosi migranti stagionali, che giungono numerosi, in particolare nel periodo compreso tra settembre e marzo, per la raccolta delle olive. “Anche in occasione della campagna stagionale 2020/2021, come negli ultimi 15 anni, si sono riproposte, in modo significativo, le criticità relative alla accoglienza abitativa e l’accesso ai servizi, come quelli sanitari e sociali”, si legge in una nota. Durante l’incontro saranno presentati i dati del rapporto che fa riferimento alle interviste di lavoratori stagionali incontrati nei servizi di accoglienza attrezzati in via emergenziale dalla Caritas diocesana per dare risposta ai vari bisogni in primis quelli alloggiativi, sanitari e legali con particolare riferimento ai bisogni di tutela rispetto allo sfruttamento lavorativo. Interverranno il direttore della Caritas diocesana, don Cesare Pisani, Caterina Boca dell’Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana, Edgardo Bisceglia, vicedirettore della Caritas diocesana, e Tommaso Parisi, operatore dell’Area immigrazione della Caritas diocesana.