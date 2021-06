Federazione luterana mondiale: la teologa rev. Anne Burghardt nuovo segretario generale

Il Consiglio della Federazione luterana mondiale (Lwf) ha eletto la teologa estone rev. Anne Burghardt come segretario generale della Comunione globale delle Chiese luterane. 45 anni, Burghardt è attualmente capo dell’area di sviluppo per l’Istituto di teologia della Chiesa evangelica luterana estone (Eelc) e consigliere della Chiesa per le relazioni internazionali ed ecumeniche. Burghardt entrerà in carica all’inizio di novembre, succedendo al rev. Dr. Martin Junge che ha guidato la comunione delle 148 Chiese membri negli ultimi undici anni. Sarà la prima donna e la prima dell’Europa centro-orientale a ricoprire questa posizione di leadership. Subito dopo l’annuncio della nomina, la rev. Anne Burghardt ha dichiarato: “Con umiltà accolgo questo grande onore e sono profondamente grata per la fiducia che i membri del Consiglio hanno dimostrato in me. Nell’accettare questa responsabilità molto speciale per la comunione, prego che lo spirito Santo possa guidarmi”. “Possa Dio benedire la nostra comunione in modo che possa essere una benedizione per la Chiesa più ampia e per il mondo”. “È una gioia e un incoraggiamento apprendere della tua elezione e già possiamo anticipare i contributi che darai come segretario generale della Federazione Luterana Mondiale”, ha scritto il rev. Ioan Sauca, segretario generale ad interim del Consiglio mondiale delle Chiese.