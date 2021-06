Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare. Covid, crisi economica, ricadute della pandemia sui bambini al centro dell’attenzione

Si sono aperti questa mattina a Strasburgo i lavori dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) che in questa sessione celebrerà il 10° anniversario della Convenzione di Istanbul pensata per prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Sarà un “dibattito di alto livello” nel pomeriggio del 23 giugno a essere la cornice della ricorrenza. Oggi intanto la giornata prevede un dibattito urgente sulla situazione in Bielorussia, e poi come di consueto l’intervento di un rappresentante del Paese che detiene la presidenza di turno del Comitato dei ministri. Nel quadro della presidenza ungherese sarà il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó a intervenire e a rispondere alle domande. Sarà invece nel pomeriggio di domani, 22 giugno, che parteciperà a una sessione di domande e risposte la segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić. Tra i temi nell’elenco dei dibattiti della sessione, quello della “libertà dei media, la fiducia pubblica e il diritto delle persone a sapere”, ancora il Covid-19, sia rispetto ai “certificati o pass: protezione dei diritti fondamentali e implicazioni legali”, sia per il superamento della “crisi socio-economica innescata dalla pandemia”, e ancora riguardo “le ricadute sui diritti dei bambini”. I lavori saranno in formato ibrido e continueranno fino a giovedì 24 giugno.