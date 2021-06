Volontariato: Giani eletto presidente Misericordie. Ceccherini (Area fiorentina), “soddisfazione per tutta la regione”

“Da parte delle Misericordie dell’Area fiorentina il nostro miglior augurio di buon lavoro al neo presidente Domenico Giani. È una nomina che inorgoglisce e regala soddisfazione in tutta la Toscana. Dopo questi mesi ardui dovuti alla pandemia e alla crisi economica sarà importante più che mai il nostro ruolo di vicinanza alla popolazione, attraverso azioni di aiuto concrete, di assistenza e di carità. Siamo certi che il presidente Giani sia la persona giusta, considerando la sua lunga esperienza, per guidare le Misericordie d’Italia con competenze e visione strategica. Oggi ripartiamo con fiducia anche per affrontare quelle sfide in ambito sociale, sanitario e civile che si contano numerose anche nel territorio di Firenze”. Così Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento Misericordie dell’Area fiorentina, sull’elezione a presidente nazionale di Domenico Giani, aretino, con l’85% dei voti giunta nel corso dell’Assemblea nazionale delle Misericordie d’Italia, presso la Fondazione Spazio Reale nel comune di Campi Bisenzio, Firenze. Giani, uomo delle istituzioni, è stato per 13 anni, dal 2006 al 2019, direttore dei Servizi di sicurezza e protezione civile e comandante del Corpo della Gendarmeria, guidata sotto tre diversi Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Da ottobre 2020 è anche presidente della Eni Foundation.