Senza fissa dimora: Fondazione Caritas Trieste, il progetto “Housing First” si è classificato terzo agli Ending Homelessness Awards

Il progetto “Housing First Trieste” si è classificato terzo agli Ending Homelessness Awards, 3ª edizione, tenuti da Feantsa, European Federation of National Organisations Working with the Homeless, che si sono svolti oggi, lunedì 21 giugno, a Lisbona.

Dal 2019, il progetto “Housing First” ha fornito dieci appartamenti a un totale di trenta persone residenti, di cui cinque nuclei familiari, che sono state inserite in un percorso di accompagnamento, finalizzato all’indipendenza abitativa.

Il progetto a Trieste, attivato sperimentalmente dalla Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus nel 2016, è stato inizialmente finanziato con i fondi derivanti dall’8×1000 Cei di Caritas Italiana. È stato implementato in collaborazione con il Comune di Trieste, che ha fornito gli appartamenti attraverso i finanziamenti del Fondo sociale europeo, e il partenariato della cooperativa sociale Lybra. “Fondamentale la collaborazione con Fiopsd, Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, che ci supporta dal 2014 attraverso il Network Housing First Italiana, e con le altre Caritas della regione con cui abbiamo proposto alla Regione Friuli Venezia Giulia la metodologia per combattere il fenomeno dei senza dimora”, si legge sul sito della Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus.

La premiazione si è tenuta durante la conferenza “Combatting Homelessness – A priority of our Social Europe”, durante la quale i governi di tutti i Paesi europei si sono impegnati ad azzerare il numero di persone senza dimora entro il 2030. La Conferenza è stata l’occasione per varare la piattaforma digitale a sostegno dei progetti di lotta alla homelessness e per condividere le esperienze dei membri partecipanti.