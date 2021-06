Cinema: FedS, tra premi e talk si è concluso il “Castiglione 2021 – Rdc Incontra”

Si è conclusa la quarta edizione di “Castiglione Cinema 2021 – Rdc Incontra”, il festival cinematografico ideato e promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo che si è svolto a Perugia e Castiglione del Lago dal 17 al 19 giugno. “In questa quarta edizione del Festival abbiamo desiderato creare occasioni in cui ascoltarci e confrontarci a partire dal cinema, dai temi posti e soprattutto dall’incontro con gli ospiti che hanno voluto dialogare con noi e con il pubblico”, ricorda il presidente mons. Davide Milani.

Tanti gli ospiti che hanno animato la giornata conclusiva portando la loro testimonianza artistica. La mattina si è aperta con l’evento “È il borgo, bellezza” realizzato in collaborazione con l’associazione I Borghi più belli d’Italia. Davide Rampello, direttore artistico del Padiglione Italia Expo 2020, ha ricevuto il premio “Castiglione Cinema 2021 – Rdc Incontra” ed è intervenuto sul tema del rilancio economico e culturale dei borghi proponendo un tipo di turismo capace di mettere in relazione tra loro le persone. L’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini è stata la protagonista del talk in piazza Mazzini dal titolo “Il cielo stellato dentro di me”, intervistata dal giornalista e critico della Rivista del Cinematografo, Federico Pontiggia.

Per la prima volta, assegnato anche il Premio Toni Bertorelli dedicato all’attore scomparso nel 2017. La giuria lo ha conferito a Lucia Mascino e Massimiliano Gallo, due versatili interpreti tra grande schermo, serialità e palcoscenico. Gran finale alla Rocca del Leone dove la giornalista e critica di Avvenire Angela Calvini ha dialogato con il regista e frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione che ha regalato al pubblico un duetto con la figlia Linda sulle note di Er Musicista, uno dei brani colonna sonora del suo ultimo film Morrison proiettato poi alla Rocca.