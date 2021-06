Ue: in settimana plenaria del Parlamento e Consiglio europeo. Sabato presidente Sassoli in udienza da Papa Francesco

Inizio di settimana del Parlamento europeo segnato da riunioni delle Commissioni parlamentari, tra cui un incontro oggi della Commissione per i problemi economici e monetari con la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e poi il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe. Il 24-25 giugno, invece si svolgerà una breve sessione plenaria del Parlamento con diverse votazioni importanti all’ordine del giorno, a partire dalla nuova legge sul clima dell’Ue, che aumenta l’obiettivo di riduzione delle emissioni Ue entro il 2030 dal 40% ad almeno il 55% e “trasforma le promesse politiche che l’Ue diventerà climaticamente neutra entro il 2050 in un obbligo vincolante”. Dovrebbero essere approvati anche tre fondi Ue, per un valore di 243 miliardi di euro, per rafforzare l’economia e la coesione territoriale con azioni per il clima, programmi sociali, urbanistica sostenibile e ripresa dalla pandemia. Al voto in questa sessione la relazione che sollecita gli Stati membri a proteggere e migliorare la salute sessuale e riproduttiva delle donne e diritti. La contestata relazione, firmata dall’eurodeputato Predrag Fred Matić, chiede l’accesso all’aborto sicuro e legale e dichiara la sessualità e i diritti alla salute riproduttiva diritto fondamentale delle donne. Al dibattito anche i temi del consiglio europeo del 24-25 giugno, in particolare il rilancio economico post Covid-19, le relazioni con Turchia e Russia e le migrazioni. Nell’agenda settimanale del presidente del Parlamento David Sassoli, si legge tra l’altro che sabato sarà a Roma e sarà ricevuto in udienza privata da Papa Francesco.