Diocesi: Modena, visite guidate all’abbazia e al museo di arte sacra di Nonantola

Dopo un anno, tra pandemia e alluvione, il Museo Benedettino e diocesano di Nonantola da poche settimane ha riaperto le proprie sale alle visite del pubblico: il tesoro millenario dell’Abbazia di San Silvestro, le antiche pergamene, i preziosi codici miniati, i dipinti sono nuovamente ammirabili in sicurezza.

Per lanciare un messaggio di speranza e ottimismo, in particolare ai nonantolani, il museo propone a partire da domani, 22 giugno, quattro serate, tutte di martedì, da trascorrere immersi nella storia e nella bellezza, con visite guidate a museo, basilica e giardino abbaziale. Gli appuntamenti si svolgeranno il 22 e 29 giugno, il 6 e 13 luglio dalle 20.30 alle 22 circa. Il costo è di 6 euro per gli adulti, 2 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 25 anni, gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i cittadini residenti a Nonantola, esibendo un documento d’identità.