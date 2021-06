Coronavirus Covid-19: Univ. La Sapienza e Cnr, domani seminario su vaccini, salute e giustizia tra bioetica e diritto internazionale

“Covid-19 e vaccini: diritto alla salute, giustizia distributiva e solidarietà tra bioetica e diritto internazionale”, è il seminario che si terrà in modalità “blended” domani alle 14.30, per iniziativa del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con il Cid Ethics del Consiglio nazionale delle ricerche. L’evento segna l’inizio della collaborazione scientifica tra i due centri di ricerca sarà aperta dai saluti istituzionali della rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e dalla presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza. Il tema dell’equo accesso ai vaccini anti Covid-19, si legge in un comunicato, “solleva diverse questioni a livello nazionale e globale che interessano numerosi ambiti di riflessione sociopolitologici e biogiuridici. Relativamente alla governance internazionale, l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia rappresenta una sfida senza precedenti all’effettivo esercizio del diritto alla scienza e alla salute”. Inoltre, “il fenomeno del nazionalismo vaccinale (alcuni Stati si sono assicurati in anticipo dosi di vaccini per la propria popolazione), ha sollevato la questione della solidarietà e della giustizia distributiva in quanto è evidente che senza un programma di vaccinazione globale della popolazione appare improbabile che i Paesi in via di sviluppo possano iniziare nel breve periodo i programmi di vaccinazione di massa che sono in atto nei Paesi industrializzati”.