Chiese orientali: Roma, da oggi al 23 giugno la plenaria della Roaco

Inizia oggi, alle 16, con lo Steering Committee la 94ª Assemblea plenaria della Roaco, che si svolgerà in presenza presso la Casa Bonus Pastor. Domani, alle 8.30 – informa la Congregazione per le Chiese orientali – il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali e presidente della Roaco, presiederà la celebrazione eucaristica inaugurale durante la quale si pregherà anche per tutti i benefattori vivi e defunti, “affidando al Signore e all’intercessione della Tutta Santa Madre di Dio lo svolgimento delle sessioni in programma e in particolare i Paesi di competenza che continuano a soffrire le conseguenze della violenza, dell’instabilità sociale e politica aggravate dal perdurare della pandemia”.

Nella prima sessione ci si soffermerà sulla situazione in Terra Santa, attraverso i contributi del patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa, del custode e guardiano del Monte Sion Francesco Patton del vice-cancelliere della Bethlehem University, Peter Bray. Saranno inoltre condivise le informazioni relative alla Colletta Pro Terra Sancta del 2020. Nella sessione pomeridiana di domani – si legge ancora nella nota – lo sguardo si sposterà sull’Etiopia, l’Armenia e la Georgia, grazie alla presenza e alle relazioni dei rispettivi nunzi apostolici, mons. Antoine Camilleri e mons. José Avelino Bettencourt. La mattina di mercoledì 23 infine la riflessione sulla situazione dell’intero Medio Oriente, attraverso gli interventi del segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Richard Gallagher e dei rappresentanti pontifici in Siria, card. Mario Zenari, Libano, mons. Joseph Spiteri, e Iraq, mons. Mitja Leskovar. Oltre ai relatori, parteciperanno alla plenaria i rappresentanti delle agenzie cattoliche che fanno

parte della Roaco, gli officiali della Congregazione per le Chiese orientali e i rappresentanti della sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e di alcuni dicasteri interessati.