Diocesi: Perugia, mercoledì messa presieduta da card. Bassetti per 23° anniversario morte del venerabile Vittorio Trancanelli

Si terrà mercoledì 23 giugno, alle 17, presso la chiesa dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia, la celebrazione eucaristica del 23° anniversario della morte del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli (1944-1998), presieduta dal cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti. La celebrazione sarà preceduta, alle 16, dal concerto dei Donatori di musica “Sator duo” di Francesco Di Giandomenico (chitarra) e Paolo Castellani (violino). Al termine della celebrazione il postulatore Enrico Solinas aggiornerà i fedeli sullo stato della causa di canonizzazione del venerabile.

Vittorio Trancanelli, noto medico chirurgo perugino deceduto a soli 54 anni a seguito di una grave malattia, il 24 giugno 1998, giorno della festa liturgica di san Giovanni Battista, riposa nella chiesa dell’Ospedale perugino, meta di un costante pellegrinaggio di devoti – malati e loro familiari, personale sanitario, volontari e fedeli – che si raccolgono in preghiera davanti alla sua tomba.

Trancanelli è conosciuto da molti, anche fuori regione, per essere stato un “santo in sala operatoria e nella vita”, un buon samaritano con i sofferenti nel corpo e nello spirito attuando nella professione e nei rapporti sociali il Vangelo della Carità. Diede vita assieme alla moglie Rosalia Sabatini e ad altre famiglie all’opera diocesana “Alle Querce di Mamre” per l’accoglienza di donne sole e minori in gravi difficoltà. “Il venerabile Trancanelli è un esempio di santità anche in questo tempo di Covid-19 nel trasmettere serenità, pace, speranza e fiducia sia nella scienza sia ancor più nella fede”, si legge in una nota dell’arcidiocesi.