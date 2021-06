Settimana liturgica nazionale: Cremona, dal 23 al 26 agosto la 71ª edizione

Da lunedì 23 a giovedì 26 agosto si terrà a Cremona la 71ª edizione della Settimana liturgica nazionale, importante appuntamento formativo in ambito liturgico promosso annualmente dal Centro azione liturgica (Cal) in sinergia con una diocesi, scelta per ospitare l’evento. Già per l’estate 2020 era stata stabilita come sede Cremona, ma la pandemia ha costretto al rinvio all’anno successivo, con una edizione che si preannuncia insolita data l’incertezza prolungata di poter svolgere durante l’estate un convegno in presenza come si è sempre fatto in passato.

Un limite che si è trasformato in opportunità, per offrire ad un raggio anche più vasto di partecipanti questa occasione di intensa spiritualità ed approfondita riflessione, come scrivono nell’invito alla 71ª edizione della Settimana liturgica nazionale il vescovo Claudio Maniago, presidente del Cal, e il vescovo di Cremona Antonio Napolioni.

Il programma predisposto per il 2020 è stato riadattato per offrire ai partecipanti quattro mattinate di riflessione e approfondimento attraverso esperti del settore, che interverranno in presenza e da remoto con una doppia possibilità di fruizione per i partecipanti. Come location della Settimana liturgica nazionale è stata scelta la cattedrale di Cremona, con i suoi gioielli d’arte e storia, segno della fede espressa nei secoli dalla Chiesa cremonese.

Per chi avrà possibilità, se le disposizioni sanitarie lo permetteranno, sarà possibile assistere alle relazioni dalla cattedrale di Cremona. L’accesso avverrà previa iscrizione (anche per uno solo dei quattro giorni) e nei limiti della capienza massima prevista e delle normative in vigore.

Un’ulteriore modalità di partecipare alla 71a Settimana liturgica nazionale sarà attraverso le dirette, curate dal settore comunicazione della diocesi, fruibili attraverso il portale internet diocesano (www.diocesidicremona.it), il sito internet ufficiale della Settimana liturgica nazionale (settimanaliturgica2021.it) e il canale YouTube dedicato dove saranno anche disponibili ulteriori contributi e le interviste ai protagonisti.

Anche le emittenti televisive, del territorio e non solo, proporranno le mattinate di convegno: Cremona1 e TelePace proporranno in replica l’evento da martedì 24 a venerdì 27 agosto.