Settimana liturgica nazionale: Cremona, “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome. Comunità, liturgie e territori” il tema della 71ª edizione

Il tema scelto per la 71ª edizione della Settimana liturgica nazionale, spiegano il vescovo Claudio Maniago, presidente del Cal, e il vescovo di Cremona Antonio Napolioni nella lettera di invito alla Settimana, intende rispondere alle attese di molti, a fronte delle sfide pastorali che le Chiese stanno affrontando. Le parole di Gesù, “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome” (Mt 18,20), scelte come slogan dell’evento cremonese, assicurano la presenza viva del Signore nelle assemblee liturgiche e nelle relazioni quotidiane, che tuttavia risentono anche delle variabili sociali ed esistenziali del nostro tempo. Da qui il sottotitolo “Comunità, liturgie e territori”.

“Le parrocchie – si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio dopo la conferenza stampa di presentazione della Settimana – sono chiamate ad assumere più coraggiosamente stili di missionarietà e forme di integrazione, che si scontrano con resistenze e difficoltà, mentre offrono opportunità su cui investire. Le unità o comunità pastorali sono ovunque in cantiere, ed è tempo di studiare come assicurare ad esse, e alle loro diverse componenti, l’indispensabile fonte eucaristica, culmine e paradigma dell’intera vita cristiana”. La Settimana sarà “un’occasione preziosa per far luce su tutto questo, in un clima di preghiera e di comunione”.

Il logo della 71ª Settimana liturgica nazionale si compone di alcuni elementi che mettono in evidenza il tema del convegno: l’Eucaristia è rappresentata dal pane segnato dalla Croce, la comunità dai corpi stilizzati dei fedeli che si radunano nell’aula ecclesiale richiamata dalla facciata di una chiesa, monumento che nel nostro Paese identifica spesso anche città e comuni. I colori utilizzati sono quelli del pane e del vino, come richiamo eucaristico.

Quanti intendono partecipare alla 71ª Settimana liturgica nazionale – sia in presenza sia attraverso la fruizione da internet – possono iscriversi (per l'intera durata dell'evento o solo per parte del programma). In ogni caso non sarà richiesta una quota di iscrizione, ma è comunque possibile garantire un proprio contributo volontario a sostegno dell'organizzazione.

